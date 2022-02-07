الإثنين 07 فبراير 2022
توقيت مصر 13:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لاعب شهير يتبرع بمنزل مُجهز كاملًا لأسرة الطفل ريان

السعودية.. دخل في غيبوبة 6 أشهر وعندما فاق اكتشف صدمة ما فعلته زوجته

شاهد.. حرق جثة أشهر فنانة في الهند بعد وفاتها

رسالة مؤثرة من «كيروش» للاعبي المنتخب

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

صورة وتعليق.. ساديو ماني يحتفل ببطولة إفريقيا :«الحمد لله»

«السيسي» يصدر قرارًا بفصل 3 من معاوني النيابة العامة

سعودي يُنكر نسب طفلته: تمت ولادتها قبل زواجنا والمحكمة تفاجئه بالقرار

صادم.. «مجرم الأهواز» يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع لهذا السبب

موعد تشييع جثمان الطفل ريان في جنازة مهيبة

ADS
 

«السيسي» يصدر قرارًا بفصل 3 من معاوني النيابة العامة

السيسي-1
الرئيس السيسي
Native
Teads
الإثنين، 07-02-2022 11:45 ص

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين ١٤٣ مندوبًا مساعداً بمجلس الدولة من خريجي دفعة ٢٠١٨.
كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٢ بفصل أحمد حسن الجريدي معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.
وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٢ بفصل عمر ياسر مسعود معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.
كما أصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٢ بفصل أحمد عبد الفتاح موسى معاون بالنيابة العامة من عمله، بغير الطريق التأديبي.
ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.
 

إقرأ ايضا

554

شاهد.. حرق جثة أشهر فنانة في الهند بعد وفاتها

d6b5addc-eea9-422f-a81c-a3d3a44c1d59

صادم.. «مجرم الأهواز» يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع لهذا السبب

368809_0

لم تتمالك نفسها.. شاهد انهيار فنانة مصرية شهيرة أمام الكاميرا بعد وفاة ريان

أخبار متعلقة

310-2-645x505

علاقة بين المتهم وإحدى المتوفين.. بيان النيابة يكشف مفاجأة عن مجزرة الزمالك

السيسي

السيسي يتوجه إلى الإمارات لبحث هجمات مليشيا الحوثي على أبوظبي

1686905_0

شاهد.. بكاء «السيسي» تأثرًا في احتفالية عيد الشرطة

Capture

شاهد.. الرئيس يدخل في نوبة ضحك بسبب فقرة الساحر

Capture

«السيسي» يأمر بإيصال الغاز إلى هذه الدولة في أسرع وقت