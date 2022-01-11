شاهد.. الرئيس يدخل في نوبة ضحك بسبب فقرة الساحر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته
الثالثة على هامش فعاليات منتدى شباب العالم .
وقدم ساحر فرنسي عرضا ترفيهيا على مسرح شباب العالم، وتسبب العرض في دخول
الرئيس في نوبى ضحك تلقائية، حيث قام الساحر بضرب موبايل أحد الحاضرين في خلاط كـ
خدعة بصرية.
وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس
عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10
إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب
العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".