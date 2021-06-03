السيسي يصدر قرارات تاريخية وغير مسبوقة

الخميس، 03-06-2021
09:07 ص
أعلن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أنه تم اتخاذ “قرارات
تاريخية
وغير مسبوقة” خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات
القضائية، أمس الأربعاء.
وجاءت القرارات
كالآتي:
-بدء عمل
العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة
اعتبارا من 1/10/2021م
-اعتبار يوم
الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد
المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة
(القضاء
– مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار
أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام
2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة
، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة
النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة
قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة
القضاء
في الدعاوى المنظورة.
-عدم تكرار ندب
العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة
الندب.
-الموافقة على
إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة
العدل بطلباتها.