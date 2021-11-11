الخميس 11 نوفمبر 2021
توقيت مصر 15:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لأول مرة.. الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لهؤلاء

«حتى ملابسي الداخلية سرقها».. طليقة مصطفى فهمي تنشر فيديو صادم

شقيقة مرتكب جريمة الإسماعيلية تفجر مفاجأة عن اغتصابها من الضحية

«الهجوم خير وسيلة».. كيروش يستقر على تشكيل المنتخب أمام أنجولا

تصعيد جديد من السعودية تجاه لبنان

السعودية توجه رسالة عاجلة لمليوني مواطن ومقيم خوفًا من كارثة

السيسي يصدرًا قرارًا بفصل معاون النيابة «أحمد يوسف»

بعد لبنان.. الكويت تمنع مواطني دولة عربية ثانية من دخول أراضيها

عقوبة جديدة على الزمالك بسبب شيكابالا.. وشوبير: مفكر نفسه أقوى من القانون

كارتيرون يعلن رحيله عن الزمالك إذا حدث هذا الأمر

ADS
 

السيسي يصدرًا قرارًا بفصل معاون النيابة «أحمد يوسف»

يسثسصضش
الرئيس السيسي
Native
الخميس، 11-11-2021 11:33 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بفصل أحمد يوسف محمد علی - معاون النيابة، بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأدیبي.
وتضمنت من المادة الثانية الموقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 2 نوفمبر 2021 ألزام وزير العدل بتنفيذ القرار باعتباره الجهة الإدارية المختصة.
وبحسب قانون السلطة القضائية فإن أعضاء النيابة العامة لا يمكن عزلهم دون إجراءات تأديبية، ويستثنى فقط معاون النيابة من تلك القرارات وفصلة من عمله بغير الطريق التأديبي كما أشار قرار رئيس الجمهورية سابقًا.
وحدد القانون النائب العام أو وزير العدل الحق في فصل معاون النيابة لكن بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الذي يعطى له الحق في فصله أو نقلة إلى وظيفة غير قضائية.
 

إقرأ ايضا

1400148

«حتى ملابسي الداخلية سرقها».. طليقة مصطفى فهمي تنشر فيديو صادم

images

شقيقة مرتكب جريمة الإسماعيلية تفجر مفاجأة عن اغتصابها من الضحية

news-161021-saudi.lebanon

السعودية توجه رسالة عاجلة لمليوني مواطن ومقيم خوفًا من كارثة

أخبار متعلقة

1648155_0

شاهد/ السيسي: اكتشفت إن لي بطاقة تموين بيتصرف بها في المنيا

6163ffa24c59b769a219ed2b

تفاصيل خطيرة عن محاولة اغتيال «السيسي» في مكة وموريتانيا