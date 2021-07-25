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السعودية.. انتشار 4 متحورات لكورونا وهذا هو أخطرهم

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الأحد، 25-07-2021 03:42 م

قال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة  السعودية، إن التحورات والطفرات التي تصيب الفيروس المسبب لكورونا تم رصدها بالآلاف.
وأوضح “العبدالعالي”، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة للكشف عن مستجدات كورونا، أن المتحورات المثيرة للقلق ومنها “ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا”.
وأشار إلى أن “دلتا” في المرحلة الحالية يعتبر أهم المتحورات وأكثر إثارة للقلق لعدة عوامل وأبرزها”أسرع انتشارا بثلاثة أضعاف مقارنة بالنمط الأول الذي ظهر عليه الفيروس في بداية الجائحة”.
وتابع:”هنالك بعض الدراسات تشير إلى أن حدة المرض قد تكون أعلى في بعض صفاتها وأعراضها أو بعض الفئات التي تصاب فيه”.
 

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