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انهيار والدة الفنان شادي نبيل أثناء ترحيله

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شادي نبيل
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Teads
الإثنين، 20-12-2021 10:00 ص

انهارت والدة المتهم   شادي نبيل  خلف، أثناء ترحيله من مجمع محاكم شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية بعد نظر محاكمته في تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن.
وكانت حجزت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأحد، محاكمة الفنان  شادي نبيل  خلف لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له، لجلسة 22 فبراير للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة شر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.
جاء ذلك بعد سماع أقوال 5 فتيات من المجني عليهن.
و   شادي نبيل خلف - 42 سنة - هو ممثل ومدرب تمثيل باستوديو ذات، وهو نجل الشاعر "نبيل سليمان خلف" الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.
 

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