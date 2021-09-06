الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

مفاجأة تفجرها التحريات عن «سمكري البني آدمين» بعد القبض عليه

20210904182522649
ا
Native
الإثنين، 06-09-2021 09:12 ص

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة ضبط وحبس يوسف خيري الشهير بسمكري البني أدمين بعد غلق وتشميع مركزه الذي كان قبلة الفنانين والمشاهير، أن المتهم تم القبض عليه العام الماضي بمدينة نصر وتم تحرير محضر له وقررت النيابة إخلاء سبيله آنذاك.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بتزوير الشهادة الجامعية وتم ضبط العديد من الشهادات المزورة داخل المركز بعد مداهمته وتبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة .
فيما أمرت النيابة العامة أمرت مساء أمس بحبسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع سمكري البنى آدميين لانتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي، حيث غير المتهم المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى مهنة طبيب علاج طبيعي.
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

Capture

السعودية.. بيان أمني بشأن فيديو تحرش شاب بفتاة الخرج