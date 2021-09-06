مفاجأة تفجرها التحريات عن «سمكري البني آدمين» بعد القبض عليه

الإثنين، 06-09-2021
09:12 ص
أكدت تحريات
الأجهزة الأمن
ية، في واقعة ضبط وحبس
يوسف خيري الشهير بسمكري البني
أدمين بعد غلق وتشميع مركزه الذي كان قبلة الفنانين والمشاهير، أن المتهم تم القبض
عليه العام الماضي بمدينة نصر وتم تحرير محضر له وقررت النيابة إخلاء سبيله آنذاك.
وأضافت التحريات
أن المتهم قام بتزوير الشهادة الجامعية وتم ضبط العديد من
الشهادات المزورة داخل المركز بعد مداهمته وتبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير
مسجل بالنقابة .
فيما أمرت النيابة العامة أمرت مساء أمس بحبس
به 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع سمكري البنى آدميين
لانتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي، حيث غير المتهم المهنة في بطاقة الرقم القومي من
خريج تربية رياضية إلى مهنة طبيب علاج طبيعي.