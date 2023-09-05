السجن شهرًا لـ توفيق عكاشة.. وطليقته تكشف مفاجأة.. فيديو

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توفيق عكاشة وطليقته الإعلامية رضا الكرداوي
الثلاثاء، 05-09-2023 10:40 ص

ردت الإعلامية رضا الكردي طليقة توفيق عكاشة، على حكم القضاة من محكمة الأسرة بمدينة نصر الدائرة الخامسة، بالحبس لمدة شهر للمدعى عليه الإعلامي توفيق عكاشة لعدم سداده مبلغا ماليا قدره ١٠٠ ألف جنيه من قيمة المتبقي من متجمد نفقة طفل.
وقالت رضا الكردي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء الاثنين، "قلت لعكاشة مينفعش يتحكم عليك وتتحبس بسبب قضية نفقة، ودار حوار بيني وبينه عن هذا الأمر أمس". 
وطالبت طليقة توفيق عكاشة، بإنزال الأحكام على السيستم، ووقف تعامل أي شخص عليه أحكام نفقة مع خدمات الحكومة مثل تجديد البطاقة. 

وناشدت الإعلامية رضا الكرداوي طليقة توفيق عكاشة، وزير الداخلية بالعمل على إنزال الأحكام التي تتعلق بالنفقة على السيستم.

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