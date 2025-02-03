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الساعة بـ 25 ألف جنيه.. تفاصيل ضبط مغربيتين تمارسان الدعـ.ارة بعابدين

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الإثنين، 03-02-2025 09:39 ص

 

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، تجديد حبس سيدتين تحملان الجنسية المغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة بممارسة الدعـ ارة داخل إحدى الشقق السكنية بعابدين.

تفاصيل الواقعة..

كشفت التحريات الأولية حول الواقعة، أن السيدتين اتخذتا من إحدى الشقق السكنية القاطنة بمنطقة عابدين محلا لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل الدعـ ارة عن طريق استقطاب الرجال بمقابل مادي يقدر بـ25 ألف جنيه في الساعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على السيدتين لاتهامهما بممارسة الدعـ ارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عابدين.

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