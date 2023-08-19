الزمالك يوافق على بيع زيزو للشباب..واللاعب يتنازل عن مستحقاته المالية

السبت، 19-08-2023
02:17 م
نسمه عبد الوهاب
اكدت إدارة الزمالك
منفتحة على فكرة بيع أحمد سيد زيزو
للشباب السعودي
، رفم نفيها ذلك إعلاميا خلال الأيام الماضية.
وفقًا لـ تركي الغامدي، صحفي الرياضية السعودي
ة، والذي قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر':' آخر مستجدات النجم زيزو
.. إدارة الزمالك
منفتحة على فكرة بيع عقد اللاعب ولديها استعداد للتخلي عنه رغم نفيها ذلك إعلاميًا أكثر من مرة'.
أضاف:' لكن الاختلاف حتى الآن حول الأمور المالية، رغبة زيزو
هى الانتقال إلى الشباب، ومستعد أن يتنازل عن بعض مستحقاته المتأخرة مقابل ذلك'.
ويعقد مسؤولو نادي الزمالك
جلسة جديدة، اليوم الجمعة، مع والد أحمد سيد زيزو
، نجم القلعة البيضاء، بحضور اللاعب وذلك لبحث الموقف النهائي لعرض نادي الشباب السعودي
.
وكشف مصدر أن إدارة الزمالك
تسعى للوصول إلى اتفاق مع زيزو
بشأن العرض في ظل تمسك اللاعب بالرحيل ورؤيته أن عرض النادي السعودي
قد لا يعوض مستقبلا، لاسيما وان اللاعب كان قد رفض عرضا في بداية الموسم من الريان القطري.