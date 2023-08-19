الأحد 20 أغسطس 2023
توقيت مصر 03:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسائل الرئيس السيسي كاملة: حلول نهائية وربنا شاهد

استقالات جماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك

بالصور.. والدة نيمار بالنقاب على الجمل في السعودية

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس إدارة الزمالك

شبه عارية.. هيفاء وهبى تشعل الجدل من الساحل الشمالي

فضيحة طالبات الجامعة.. تأييد حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات

أول تعليق لـ أحمد دومة بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي

مدحت العدل عن اختياره بطلا لـ ع الزيرو: محمد رمضان في حتة لوحده وعنده الموهبة

كيف تحوّلت حبيبة من بائعة بالمترو إلى أميرة مدللة؟

ابعدوا عن الطب.. نصيحة الدكتور حسام موافي للطلبة أصحاب الذاكرة الضعيفة

الزمالك يوافق على بيع زيزو للشباب..واللاعب يتنازل عن مستحقاته المالية

Capture
زيزو
السبت، 19-08-2023 02:17 م نسمه عبد الوهاب
اكدت إدارة الزمالك منفتحة على فكرة بيع أحمد سيد زيزو للشباب السعودي، رفم نفيها ذلك إعلاميا خلال الأيام الماضية.

وفقًا لـ تركي الغامدي، صحفي الرياضية السعودية، والذي قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر':' آخر مستجدات النجم زيزو.. إدارة الزمالك منفتحة على فكرة بيع عقد اللاعب ولديها استعداد للتخلي عنه رغم نفيها ذلك إعلاميًا أكثر من مرة'.

أضاف:' لكن الاختلاف حتى الآن حول الأمور المالية، رغبة زيزو هى الانتقال إلى الشباب، ومستعد أن يتنازل عن بعض مستحقاته المتأخرة مقابل ذلك'.

ويعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة جديدة، اليوم الجمعة، مع والد أحمد سيد زيزو، نجم القلعة البيضاء، بحضور اللاعب وذلك لبحث الموقف النهائي لعرض نادي الشباب السعودي.

وكشف مصدر أن إدارة الزمالك تسعى للوصول إلى اتفاق مع زيزو بشأن العرض في ظل تمسك اللاعب بالرحيل ورؤيته أن عرض النادي السعودي قد لا يعوض مستقبلا، لاسيما وان اللاعب كان قد رفض عرضا في بداية الموسم من الريان القطري.





إقرأ ايضا

ؤس

بالصور.. والدة نيمار بالنقاب على الجمل في السعودية

50826

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس إدارة الزمالك

173-235057-haifa-wehbe-vacation-northern-coast-3

شبه عارية.. هيفاء وهبى تشعل الجدل من الساحل الشمالي

أخبار متعلقة

IMG-20230810-WA0010

سب وقذف مرتضى منصور.. قرار جديد من القضاء بشأن نجم الزمالك السابق

IMG-20230801-WA0014

مرتضى منصور يتوقع عودته للحبس الاثنين القادم

82d67de3-461f-4f51-8ff0-0997a2d78f79

أزمة الزواج العرفي.. مستأنف الجيزة تلغي حبس لاعب الزمالك