الزمالك يعقد اجتماعا لتحديد مصير أوسوريو بعد الخسارة من زد

السبت، 04-11-2023
02:23 ص
نسمه عبد الوهاب
أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك
أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا لتحديد مصير الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق بعدما خسر أمام نظيره زد
بهدفين مقابل هدف على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري
الممتاز.
وأكد سالم في تصريحات تلفزيونية أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لبحث مصير أوسوريو وعقوبات ثلاثي الفريق المستبعد من لقاء زد
.
وقال سالم إن مجلس الإدارة سيكون في حالة انعقاد دائم وذلك بسبب كثرة الملفات مشددًا أن جماهير الزمالك
من حقها أن تحزن ولكن يجب أن يتفهموا أن التغيير لن يحدث في يوم وليلة مؤكدًا أن اهتمامات الجماهير هي الأولوية لدى مجلس الإدارة اللذين هم جمهور أيضًا قبل أن يكونوا أعضاءً بالمجلس.