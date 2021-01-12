الدولار يستعيد عافيته ويرتفع أمام الجنيه.. صعود كبير

الثلاثاء، 12-01-2021
07:17 م
الطيب حسين
عاود سعر صرف الدولار
ارتفاعه مقابل الجنيه
اليوم الثلاثاء، بعد يومين من التراجع، حيث صعد في 3 بنوك.
وصعد سعر الدولار
3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
كما ارتفع سعر الدولار
قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
كذلك صعد سعر الدولار
قرشين في بنك البركة إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار
ثابتا في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.62 جنيه للشراء, و15.72 جنيه للبيع.
وثبت سعر الدولار
في بنك التعمير والإسكان عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الدولار
في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، والإسكندرية عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار
على مستواه في الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.