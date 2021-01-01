الدولار أمام الجنيه.. تعرف على أسعار أول أيام 2021

الجمعة، 01-01-2021
07:46 م
الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار
الأمريكي أمام الجنيه
المصري اليوم الجمعةاستقرارًا ملحوظًا.
جاء هذا بحسب بيانات البنك المركزي المصري نظرًا لعدم وجود تعاملات اليوم.
وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة بلغ سعر الدولار
الأمريكي، نحو 15.67 جنيه للشراء، 16.77 جنيه للبيع.
وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.66 جنيها للشراء، 15.79 جنيه للبيع.
فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه.
وبلغ سعر الدولار
، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.