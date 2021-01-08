الدولار أمام الجنيه.. تفاوت الأسعار يطغى على التعاملات

الجمعة، 08-01-2021
08:04 م
الطيب حسين
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، تفاوتًا ملحوظًا في أسعار الدولار
أمام الجنيه
بالبنوك اليوم الجمعة.
وجاءت أسعار
اليوم مقارنة بختام التعاملات الخميس.
وسجل البنك المصري الخليجي السعر الأفضل حيث بلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار
15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
وسجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وسجل الدولار
في بنك الكويت الوطني خلال التعاملات الصباحية 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
في بنك أبو ظبي التجاري سجل الدولار
خلال التعاملات الصباحية 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وسجل الدولار
في المصرف المتحد خلال التعاملات الصباحية 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار
15.63 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
أما في البنك التجارى الدولى cib فسجل سعر الدولار
15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وفي البنك العربي الأفريقي سجل الدولار
15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.