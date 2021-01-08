الجمعة 08 يناير 2021
توقيت مصر 22:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طقس غد السبت.. تعرف على توقعات الأرصاد الجوية

الدولار أمام الجنيه.. تفاوت الأسعار يطغى على التعاملات

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم

فنان مصري شهير بعد إصابته بـ"كورونا": "فيروس لعين"

عاجل.. السعودية تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل

بعد المصالحة.. قطر تستقبل منتخب الإمارات في الدوحة

بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة

حفيظ دراجي يصدم الجزائريين بشأن قرعة دورى أبطال إفريقيا

مجموعات دوري أبطال إفريقيا كاملة..

السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء المقبل

ADS
 

الدولار أمام الجنيه.. تفاوت الأسعار يطغى على التعاملات

الدولار أمام الجنيه
الدولار أمام الجنيه
 
الجمعة، 08-01-2021 08:04 م الطيب حسين
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، تفاوتًا ملحوظًا في أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة.

وجاءت أسعار اليوم مقارنة بختام التعاملات الخميس. وسجل البنك المصري الخليجي السعر الأفضل حيث بلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. وسجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الكويت الوطني خلال التعاملات الصباحية 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

في بنك أبو ظبي التجاري سجل الدولار خلال التعاملات الصباحية 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع. وسجل الدولار في المصرف المتحد خلال التعاملات الصباحية 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. أما في البنك التجارى الدولى cib فسجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي سجل الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.




 

إقرأ ايضا

الارصاد

طقس غد السبت.. تعرف على توقعات الأرصاد الجوية

أرشيفية

فنان مصري شهير بعد إصابته بـ"كورونا": "فيروس لعين"

قطر تستقبل منتخب الإمارات في الدوحة

بعد المصالحة.. قطر تستقبل منتخب الإمارات في الدوحة

أخبار متعلقة

الدولار مقابل الجنيه

الدولار ينخفض أمام الجنيه ويسجل هذا السعر

الدولار أمام الجنيه

الدولار أمام الجنيه.. تعرف على أسعار أول أيام 2021

أرشيفية

بعد ارتفاعه.. الدولار يعود للتراجع أمام الجنيه

الدولار

الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الدولار أمام الجنيه

الدولار ينتفض ويرتفع بشكل لافت أمام الجنيه

الدولار والجنيه

أسعار متفاوتة للدولار أمام الجنيه اليوم