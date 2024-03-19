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"الحمدلله إن كل حاجة بانت بدري".. خطيبة مسلم تعلن انفصالهما

الثلاثاء، 19-03-2024 12:57 م

علقت يارا تامر خطيبة مطرب المهرجانات مسلم على انفصالهما، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.
وكتبت يارا: "الحمدلله إن كل حاجة بانت بدري جت بسيطة".
وتابعت: "عقول فارغة أنفس مريضة تطفلات غبية، مشاعر كاذبة ناس محبين للكلام المستهلك، مجتمع غبي ومقرف".
وفاجأ مطرب المهرجانات مسلم بفسخ خطوبته من يارا تامر، بعد أسابيع قليلة من من احتفالهما وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.
وكتب مسلم عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، "خلصت يا جماعة"، بعد حذف جميع الصور التي تجمعهما سويًا.

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