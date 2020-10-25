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الجندي: أغنية "الشرع محلل أربعة" تسيء إلى شرع الله

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
خالد الجندي
 
الأحد، 25-10-2020 01:37 م إيمان هاني

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المطربي عند التعامل مع ثوابت الدين التي لها كرامتها باتخاذ الحذر، قائلا :"على المطرب الشعبي حمادة هلال أن يتوقف عن تحضير أغنية "الشرع محلل أربعة" والتي يتشاجر عليها مع الفنان محمد رمضان".
وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأنه لابد من التخلي عن هذه الأغنية أو عدم إذاعتها إطلاقًا، وإلا سنضطر إلى مقاضاته أو رفع شكوانا لله ثم للأزهر الشريف.
وتابع: "حمادة هلال طيب وابن حلال ومؤدب ومحترم ومفيش اتنين يختلفوا على أخلاقه"، موضحًا أنه لا يمكن الزج بالشرع الإسلامي في الأغاني بهذه الطريقة، وهذه الأغنية كلماتها بشعة، مضيفًا: "قبل ما تدوروا على الإهانة اللي جاية من فرنسا والدول الأخرى، شوفوا الإهانة اللي بتتم لدينكم في بلد الازهر الشريف"، وتقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
وقدم ببلاغ علني للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مناشدًا "شاكر" بالتدخل لمنع هذه الأغنية، منوهًا بأن الأغنية تقول: " بهدوء كدا من غير صربعة أنا الشرع محللي أربعة يعني هعيش في دلع علطول، وأنا أصلي بموت في الشخلعة".
وأكد أن الشرع أوجد ظروف اجتماعية للزواج، متابعًا :"الشرع مش جاي علشان يدلع حضرتك"، معتبرًا أن اقتران كلمة الشخلعة بالشرع فيها تجاوز وإساءة، مستنكرًا ربط العلة من تعدد الزوجات بالشخلعة، مشددًا على أن الوقاء جزء من الأجزاء المكملة للتعامل مع هذا الدين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا".

 

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