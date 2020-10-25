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حمادة هلال يرد علي نبأ خلافه مع محمد رمضان

حمادة هلال
حمادة هلال
 
الأحد، 25-10-2020 01:22 م إيمان هاني

كشف المطرب حمادة هلال حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "الشرع محلل أربعة".
 وال هلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة
"إم بي سي مصر"،: "مفيش خناقة وعمرى ما اتخانقت مع حد، ومحمد رمضان أخويا، والأغنية عندي من 4 أشهر وكنت مأجلها لأسباب، منها وفاة والدتي وأغاني غيرها تأجلت".
 وتابع:" فكرة الأغنية لا تبيح الزواج بأربع سيدات، ولكن الفكرة فى اتجاه مختلف تمامًا، فكرة الأغنية مختلفة، وعندما عرفت أن أهل الدين أكدوا بأن الاسم خطأ قمت بإزالته على الفور".
 

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