«التيارات الدينية بتكره عادل إمام» عمرو أديب ..تفاصيل

الأربعاء، 21-09-2022
02:50 ص
نسمه عبد الوهاب
تحدث الإعلامي عمرو أديب
، على الشائعات التي طاردت الفنان عادل إمام
، وآخرها إصابته بالزهايمير، معبرًا عن استيائه من تعليقات رواد التواصل الاجتماعي.
وأوضح عمرو أديب
في لقائه مع برنامج et بالعربي، أن ما حدث مع الفنان عادل إمام
، ليس محبة ولكن فضول قاتل، وأن التيارات الدينية تكره الفنان عادل إمام
قائلًا: «إحنا ليه مش عاوزين الناس تبقى في سلام، دا عادل إمام
دا الزعيم عايزين منه إيه، دي مش محبة واطمئنان دا فضول قاتل وأغلب الهاشتاجات تشفي، التيارات الدينية اللي بتكره عادل إمام
تشفت فيه وما صدقوا على الخبر ده والناس اللي قالت عليه الكلام دا رجعت قالت لا إحنا بنحبه ومنقصدش».
وتابع «أديب» قائلًا: «أنتوا عايزين منه إيه الراجل اللي أسعدكم مستكترين عليه أنه يبقى سعيد وهادي في حياته توحش الناس بقت متوحشة سيبوا الناس في سلام»وأكمل إستنكاره لما حدث قائلًا: «خليه في حالة سعيد ومبسوط في الصورة دي، لما جت ليلى مراد قررت مش هتغني تاني قالت مش عايزة اتصور مش عاوزة حد يشوفني عايزة الصورة دي تفضل، دا بني آدم ليه عيله وأخوات وحياة دا ميستحقش منكم هذا التكريم والاحترام لحياته ارحموا الناس بلاش جنان».