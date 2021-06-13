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التضامن 1442 تتواصل مع أسر "تكافل" برسائل محمول مجانية

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لنشر الوعي بالتربية السليمة..

التضامن 1442 تتواصل مع أسر "تكافل" برسائل محمول مجانية

ارشيفية
ارشيفية
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الأحد، 13-06-2021 10:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في استخدام منصتها التفاعلية المجانية" 1442 "في قياس مدى معرفة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بأساليب التربية الايجابية للأطفال في المراحل العمرية المختلفة، عبر أسئلة استقصاء مقننة وضعها متخصصون في التربية الايجابية، تجيب عنها الأسر التي تلقت دورات تدريبية حول هذه الأساليب بمساعدة الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة..
وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المنصة التفاعلية المجانية، "1442" التى أطلقتها الوزارة في عام 2020، تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات مجانا في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتقوم على تبادل الحوار المكتوب بين الوزارة والمواطنين، عبر تقنية الرسائل المجانية القصيرة للهاتف المحمول، على رقم 1442، وستمتد تقنياتها لتشمل الخدمات الصوتية وخدمات الواتس آب بيزنس قريبا، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
وأسست الوزارة عددا من المنظومات"الحوارات" الالكترونية للتواصل التفاعلي بين الوزارة والمواطنين، وأيضا بين الوزارة ومقدمي الخدمات من العاملين بالمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة والمتطوعين، لتكليفهم بالمهام التي تستهدفها الوزارة ومتابعة تنفيذ هذه التكليفات.
وتولي الوزارة أهمية كبيرة لاستخدام تطبيقات المنصة في جميع برامج وخدمات الوزارة، التزاما برؤية الدولة في رقمنة الخدمات، وفي استخدام البيانات والمعلومات في تطوير الخدمات وإتاحتها بأعلى جودة ممكنة، وفي متابعة حصول المواطنين عليها.
ومن جانبه، قال الدكتور مجدى الحناوى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للربط الشبكي، ومدير مشروع منصة التواصل التفاعلي، إنه تم تدريب الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة بالوزارة، على استخدام المنصة في تسجيل حضور الأسر المستفيدة من دورات التوعية بأساليب التربية الايجابية، وهى الدورات التي يطبقها برنامج وعى للتربية المجتمعية بالوزارة، لنشر الوعي بالمعلومات الصحية والتغذوية والتربوية السليمة، بين الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية.
والجدير بالذكر أنه تم إدخال بيانات جميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي على المنصة التفاعلية، وكذلك بيانات الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، بحيث يشارك العامل نفسه في إدخال بياناته إلى المنصة، عبر رسائل مجانية قصيرة بين هواتفهم المحمولة والمنصة، كما استخدمت منصة 1442 في مسابقة أطلقتها الوزارة قبل شهور لنشر الوعي بكيفية مواجهة فيروس كورونا، من خلال إرسال الإجابات برسائل قصيرة مجانية إلى رقم 1442، تبدأ برسالة "شارك"، ليبدأ الحوار التفاعلي بين المنصة والمتسابق.
 

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