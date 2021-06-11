"البراز القاتل" يسقط من طائرة ويصيب الأهالي بالرعب

الجمعة، 11-06-2021
02:07 م
فتحي مجدي
أصيب سكان منطقة "واترلوفيل
" في "هامبشاير" بإنجلترا بحالة من الفزع جراء ارتطام صوت كتلة جليدية تحتوي على براز متجمد بالأرض.
وفيما يقول الخبراء إنه ظاهرة جوية نادرة، تحطمت المادة الجليدية بصوت عالٍ، لدرجة أن أحد السكان توقع أن يكون ذلك ناجمًا عن حادث مروري.
وعلى إثر ذلك، اندفعت كل من ليزا بويد ولويز براون من واترلوفيل
إلى خارج المنزل مساء يوم الاثنين ليجدا ما قالا إنه "غائط قاتل".
قالت ليزا لصحيفة "بورتسموث نيوز": "اعتقدت أن شخصًا ما قد تحطم دراجته البخارية بالخارج، وكان هناك صوت طنين كبير، لذلك نظرت من النافذة وكان هناك كتلة من الجليد على الأرض".
أضافت: "لقد كنا شاكرين فقط لأنه لم يمر أحد من أمامه، ولم يصب أحد به لأنه كان من الممكن أن يقتل شخصًا ما أو أنه قد يصطدم بسيارة الباب المجاور ويسحق غطاء محرك السيارة".
وعلقت لويز براون قائلة: "لقد دخلنا السرير للتو واعتقدنا أن شخصًا ما كان يرمي الحجارة المرصوفة بالحصى على نافذتنا".
وأضافت: "كنت أقول إنها كانت مساحتها حوالي نصف متر مربع - كانت كبيرة. زوجي يقول إنه لا بد أنها جاءت من طائرة - لقد سقطت للتو من السماء من العدم".
ويعتقد السكان أن الفضلات الغامضة سقطت من مرحاض الطائرة المارة، وذابت في نهاية المطاف في درجات حرارة الأرض. وهي نظرية مدعومة من قبل هيئة الطيران المدني،
وفقًا للتقارير.
وأضافت ليزا: "هذا الصباح، حيث ذاب الجليد، كان هناك براز على الطريق. لقد حملتها لأنها كانت صفعة في منتصف ممر المشاة".
وأشارت ومعها جارتها إلى أن الحادث ربما تسبب في إصابة بشكل لا يصدق.
وفقًا لهيئة الطيران المدني، تحتفظ جميع الطائرات بجميع نفايات الركاب حتى الهبوط حتى يتم التخلص منها قبل الرحلة التالية.