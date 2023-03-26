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الباحث الهولندي يرعب العالم ويعلن عن وقوع زلزال بقوة 8 ريختر في هذا الوقت

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العالم الهولندي
Native
Teads
الأحد، 26-03-2023 12:02 م

 

 

يواصل العالم الهولندي فرانك هوجربيتس إثارة الجدل بشأن التنبؤ بحدوث الزلازال والهزات الأرضية القوية، في مناطق متفرقة من دول العالم، منذ الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي.

 

وآخر ما أشار إليه هوجربيتس، هو التحذير من حدوث زلزال قوي في أغسطس المقبل.

 

وقال هوجربيتس في تغريدة على موقع تويتر: كانت آخر مرة حدث فيها زلزال بقوة 8.3 درجة على مقياس ريختر في 16 سبتمبر 2015 في دولة تشيلي، حدث ذلك عندما تمت محاذاة كوكب الأرض بين كوكبي المشترى ونبتون، في المرة القادمة التي تحدث فيها هندسة كوكبية مماثلة هي من أغسطس إلى نوفمبر 2023 تقريبًا.

 

 

وتابع هوجربيتس: قد يعطي التحليل السريع لكل قمر مكتمل أو جديد على مدى عدد من السنوات انطباعًا بأنه لا توجد علاقة مع الزلازل الأكبر، لكن التحليل الأعمق الذي يتضمن مواقع الكواكب يعطي صورة مختلفة تمامًا، فالتحليلات الشاملة ضرورية، والمحاذاة في سماء الليل لا علاقة لها بالمحاذاة الحقيقية في النظام الشمسي، المحاذاة في السماء تعني فقط أن الكواكب متجمعة بشكل أو بآخر في نفس المنطقة في الفضاء.

 

وأضاف العالم الهولندي المثير للجدل: ستستمر الهزات الارتدادية، لكنني لا أعتقد أن هناك تهديدًا وشيكًا من خطر كبير في المنطقة في الوقت الحالي.

 

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