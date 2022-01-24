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شاهد.. الإمارات ترد على هجوم الحوثي بطلعة جوية ناجحة

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الإمارات تصد هجومًا صاروخيًا جديدًا من الحوثيين

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الإثنين، 24-01-2022 09:45 ص

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية  اليوم " الإثنين " عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.
كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.
كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الاخبار من الجهات الرسمية في الدولة.
 

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