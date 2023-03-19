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الإمارات تبلغ شمخاني بأمر يقلق إيران

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الأحد، 19-03-2023 01:43 ص نسمه عبد الوهاب
أكد الشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، أن سياسة بلاده المبدئية قائمة على عدم السماح لدولة ثالثة بإثارة الفرقة أو استخدام أراضيها ضد إيران. وأوضحت "إرنا" أن محمد بن راشد لفت أمس الخميس، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إلى أن الإمارات تستخدم كافة طاقاتها لمعالجة مشاكل الرعايا الإيرانيين والمؤسسات الايرانية في دبي.

من جهته، اعتبر شمخاني خلال اللقاء أن الإمارات من اللاعبين الفاعلين في التطورات الاقتصادية والتجارية في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية تعتمد سياسة الاهتمام بدول الجوار وهي عاقدة العزم على تجاوز العقبات المفروضة
 

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