الإعلان عن موعد ومكان جنازة شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق





نعى كريم إسماعيل، نجل رئيس الوزراء الراحل، المهندس شريف إسماعيل، والده في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال "إسماعيل": "أنعى بخالص الحزن والأسى والدي الغالي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، وداعا الرجل العظيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "ستقام صلاة الجنازة على المرحوم غدا عقب صلاة الظهر من مسجد المشير حسين طنطاوي، وسيكون العزاء يوم الاثنين الموافق 6 فبراير من مسجد المشير".

ونعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي :" أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

وتابع الرئيس :" الراحل كان رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة".

واستطرد الرئيس:" لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه

.. أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص، وإنا لله وإنا إليه راجعون".