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الإعلان عن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية

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الإثنين، 14-06-2021 01:30 م
أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنه سيتم فتح خطوط الطيران لعودة العمالة للسعودية خلال أسابيع قليلة.
وتابع سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الوزارة لديها إهتمام بالمشروعات الصغيرة والتدريب المهني".
وأوضح وزير القوي العاملة:" لو استطعنا تنفيذ 100 ألف مشروع صغير سنوفر مليون فرصة عمل، معقبا:"المشروعات الكبري للدولة حلت أزمة البطالة للعائدين من العراق وليبيا".
وأردف وزير القوي العاملة:" لدينا قوائم إنتظار في مشروع التدريب المهني، مضيفا:"مبادرة حياة كريمة نطبقها في قطاعات الوزارة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها".
وأكمل:" الدولة تسعي جاهدة لتوفير فرصة العمل لأولادها وأيضا دعم المشروعات الصغيرة".
 

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