الإعدام لطالب كلية الشرطة المفصول وصديقته الحسناء

الثلاثاء، 06-07-2021
06:04 م
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، طالب مفصول من كلية الشرطة وصديقة
ه،
بالإعدام
شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدام
هما من المفتي.
وأصدرت محكمة الجنايات ، الحكم بإعدام
طالب مفصول من كلية
الشرطة وصديقة
ه، لإدانتهما بقتل صديقهما “طالب في كلية الهندسة” عمدًا مع سبق الإصرار
والترصد، بعد قضاء سهرة حمراء في منطقة الهرم.
وكانت البداية في شهر أبريل عام 2018، عندما تم فصل المتهم
من كلية الشرطة بسبب سوء سلوكه، وترك منزل أسرته بعدما غضب عليه والده، وتعرّف على
المتهمة الثانية التي تركت أيضا منزل أسرتها وأقاما سويا فى شقة بمنطقة الهرم.
وتعرف القاتل وصديقة
ه على المجني عليه، وقضوا سهرة مع بعضهما،
ثم أنقضا عليه ضربا وخنقا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فاستوليا على 750 جنيه كانت بحوزته،
ومفاتيح السيارة.
وبعدما نفذ القاتل وصديقة
ه الجريمة، استقلا سيارة المجني
عليه بعد نزع لوحاتها المعدنية، وتوجها لأحد المطاعم وتناولا وجبة العشاء، ثم تجولا
بالسيارة، وعادا للشقة مجددا بعد مرور 24 ساعة على الوفاة.