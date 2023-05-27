الأوقاف تقطع الجدل.. تغيير اسم مسجد شنودة بالبحيرة إلى عباد الرحمن

السبت، 27-05-2023
03:13 م
نسمه عبد الوهاب
أنهت وزارة الأوقاف الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اسم مسجد شنودة بالبحيرة
، والذي تم افتتاحه بالأمس ضمن عدد من المساجد
التي تقيمها وتجديدها الوزارة.
وأعلن الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، في مقطع مصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تغيير اسم مسجد شنودة إلى عباد الرحمن حتى ينتهي الجدل المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أيمن أبو عمر أن حقيقة الأمر خلاف ما يروج البعض، وهو أن المسجد مقام في عزبة باسم شنودة، فالمسجظ يسمى مسجد عزبة شنودة، مستشهدا في الفيديو بأحد أهالي عزبة شنودة، والذي أكد أن ما حدث خطأ في لافتة المسجد فقط حيث من المفترض أن المسمى مسجد عزبة شنودة.
وطالب الدكتور أيمن متابعيه بنشر الفيديو لكي يتفهم المواطنون حقيقة الأمر، مؤكدا أنه تم تغيير الاسم لكي يتوقف الجدل، مناشدا المتابعين بعدم الخوض مع الخائضين، خصوصا وأن هناك بعض الناس يحبون استغلال أي خطأ لتصدير وافتعال أزمة.
وشهدت محافظة البحيرة
، افتتاح 3 مساجد
جديدة بمراكز أبو المطامير والدلنجات ودمنهور، بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد
، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد
بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد
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