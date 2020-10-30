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الأزهر يوضح حقيقة إصابة طلاب و إغلاق معهد المنوفية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 02:11 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور عبد العزيز النجار رئيس المنطقة الأزهرية بالمنوفية أن الأنباء التي ترددت علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن وجود إصابات بين الطلاب والمدرسين في أحدي معاهد اسطنها بمركز الباجور غير صحيحة .
و أضاف في تصريحات خاصة لـ " الوطن " ، أن المعهد لم يغلق لأنه لا توجد أي حالات إصابة بين الطلاب أو المدرسين لافتا إلي أن معاهد المحافظة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس " كورونا" بين الطلاب والمدرسين منذ بداية العام الدراسي الجديد .
جدير بالذكر أنه تردد إشاعات في الساعات الأخيرة عن إصابة عدد من الطلاب و المدرسين بفيروس " كورونا" المستجد في معهد اسطنها الديني في مركز الباجور بمحافظة المنوفية ، و تم إغلاق المعهد .
 

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