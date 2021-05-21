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"الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق في السعودية

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"الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق في السعودية

ارشيفية
ارشيفية
Native
الجمعة، 21-05-2021 11:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركزي الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم في المملكة .
وأشار المركز إلي أنه سيكون هناك  هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة ، حائل ، تبوك والحدود الشمالية قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة ، كما تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل ،الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، حسبما نشرت " صدي " .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط .
 

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