الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

الإثنين، 17-05-2021
10:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم .
وأشار المركز في تقريره إلي أن العديد من المناطق في المملكة ستشهد سحي
رعدية ممطرة خاصة علي أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك علي أجزاء من
مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة حائل ، حسبما نشرت " صدي " .
وأضاف المركز أن الرياح ستنشط وستكون سطحية مثيرة للأتربة و الغبار جزئيا
علي أجزاء من مناطق الرياض
والقصيم و الحدود الشمالية ، لافتا إلي أن حركة الرياح
السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف
المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية
على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف
المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.