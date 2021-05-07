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الأرصاد تحذر سكان المملكة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
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الجمعة، 07-05-2021 01:13 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة طقس اليوم الجمعة محذرا سكان المملكة منه.

وأشار المركز إلي أن طقس اليوم سيشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة و سقوط ثلوج علي مرتفعات " جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة" كما أن الرياح مثيرة للأتربة والغبار علي مناطق تبوك و الجوف و الحدود الشمالية.

ولفت لتقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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