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"الأرصاد" تحذر سكان المدينة المنورة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 18-04-2021 11:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية سكان المدينة المنورة من طقس اليوم ، حيث سيكون هناك أمطار رعدية و رياح سطحية وتدني في مستوي الرؤية .

و أشار المركز في البيان الذي نشره وتداولته الصحافة المحلية إلي أن حالة الطقس هذه تشمل محافظات الحناكية، والمهد، و وادي الفرع ، لافتا إلي أنها ستبدأ من الساعة 11 صباحا وتستمر حتى الساعة 10 مساء .

و أضاف المركز أنه سيكون هناك أمطار رعدية و أتربة مثارة ورياح سطحية وتدني في مستوي الرؤية علي محافظتي بدر وينبع ، لافتا إلي أن هذا الطقس سيبدأ من الساعة 12 ظهرا ويستمر حتى الساعة 10 مساء .   
 

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