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الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار لمدة أسبوع كامل

الأرصاد
امطار
 
الأحد، 01-11-2020 06:41 م أحمد سالم
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار على مختلف مناطق الجمهورية، والتي بدأت اعتبارا من اليوم الأحد، على مناطق من سيناء، ومتوقع أن تستمر حتة السبت القادم الموافق 6 نوفمبر، يصاحب تلك الموجة الغير مستقرة نشاط للرياح المثيرة للأتربة تقل معها الرؤية الأفقية في المناطق الغزيرة بالأمطار.

يوم الأثنين 2 نوفمبر
- الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم  كفر الشيخ - البحيرة).
-السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من ( السلوم - مطروح  الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش) 
- سلاسل جبال البحر الأحمرر: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من ( حلايب - شلاتين - رأس  بناس - القصير)
- منطقة خليج السويس ( أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة).
- وسط وجنوب سيناء ومدن القناة ( أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على ( السويس - كاترين - رأس سدر)
- شمال ووسط الصعيد ( أمطار خفيفةعلى بعض المناطق من ( الفيوم - المنيا - أسيوط)

- يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 
- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة)
- السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)

- يوم الأربعاء 4 نوفمبر 
- شمال  الوجه البحري:أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة)

-  السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار  متوسطة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)

- يوم الخميس 5 نوفمبر 
- السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)
- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية -  الغربية)
- القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

- يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 
- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة  على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية)
- السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم -مطروح- الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)

- يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 
- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية -الغربية)
- السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش.
 

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