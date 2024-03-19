"اسمع كلام ابنك".. أحمد السقا يرد على نجم الأهلي

الثلاثاء، 19-03-2024
11:29 ص
رد الفنان أحمد السقا
، على كلام لاعب الأهلي المعتزل عماد متعب بعد إشادته بمسلسل "العتاولة" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2024.
وأعاد السقا، نشر تدوينة عماد متعب التي أشاد فيها بالمسلسل، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "حبيبي يا قناص، مبسوط جدًا أن المسلسل عجبك".
وجاء في تدوينة عماد متعب بخصوص مسلسل"العتاولة": "الأهلي فوق الجميع، ألف مبروك يا سقا مسلسل حلو أوي واسمع كلام ابنك".
تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في إطار من التشويق والإثارة يتبع العمل قصة الشقيقان "خضر" و"نضار" اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.
مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا
، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، فريدة سيف النصر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.