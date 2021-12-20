الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
توقيت مصر 01:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أثار ضجة.. لماذا قرر أدهم نابلسي اعتزال الغناء بشكل مفاجئ؟

وفاة أول حالة نتيجة الأمطار في طنطا

واقعة غريبة.. ولادة عجل شكله مخيف يثير حيرة الجميع

استبعاد 10 لاعبين من قائمة المنتخب بأمر "الكاف"

حل لغز العثور على جثة فتاة في القليوبية.. ماتت أثناء علاقة غير شرعية

وفاة «أيوب العصر الحالي» الدكتور محمد عبدالحليم

السعودية.. غدًا تُكشر «المربعانية» عن أنيابها

ليبيا تعلن حاجتها لـ مليون عامل مصري لإعادة الإعمار

ماذا قال كريم الهواري في اعترافاته بقتل 4 طلاب بالخطأ؟

صدمة.. سعودية شهيرة تقيم في أمريكا تخلع ملابسها بالكامل

ADS
 

«استئصال طحال وكلية» مفاجأة.. زوجة وأولاد محمد الشمري لا يعلمون بوفاته

4495290_1639743344
الشمري
Native
Teads
الإثنين، 20-12-2021 10:19 ص


كشف الفنان السعودي فايز المالكي، أن زوجة اليوتيوبر الراحل محمد الشمري وأولاده لا يعلمون بعد بوفاته وقال: "انا اليوم زرت أبناء محمد الشمري اكبر مصيبة ان عياله ما يدرون ان والدهم توفي حتى الان وزوجته ما تدري وشايلين منها الطحال المسكينة".
وتابع: "وابنته ما تدري وشايلين منها الكلية كما تعرضت لكسر في الكتف والولد الثاني وجهه متكسر وحالته حاله والاطفال الاثنين المساكين بس يبغون يشوفون والدهم".
وختم المالكي حديثه طالباً من الدائنين بحق هذه العائلة أن يتنازلوا عن حقهم لوجه الله تعالى، مُشيرًا أن التبرع الذي تلقته عائلة الشمري من الأمير عبدالعزيز بن فهد ومقداره 2 مليون ريال يجب ان يذهب لصالح العائلة.
 

إقرأ ايضا

361646_0

أثار ضجة.. لماذا قرر أدهم نابلسي اعتزال الغناء بشكل مفاجئ؟

Capture

وفاة أول حالة نتيجة الأمطار في طنطا

Capture

واقعة غريبة.. ولادة عجل شكله مخيف يثير حيرة الجميع

أخبار متعلقة

download

بعد نجاتهم من الموت.. أول ظهور لأبناء محمد الشمري داخل المستشفى

image

صديق محمد الشمري يكشف آخر تطورات حالة زوجته وأطفاله