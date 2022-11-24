استئصال الرحم وشلل في الأمعاء.. تفاصيل حالة أنغام الخطيرة

الخميس، 24-11-2022
09:21 ص
حرصت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام، على نشر بيان كشفت من خلاله عن الحالة
الصحية التي تمر بها أنغام وتعرضها لوعكة صحية خطيرة.
جاء في البيان:"تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها
لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حالياً
مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها
الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها
واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.
أضاف:" نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين
استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها....نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها
بالشفاء العاجل."
تداول البعض أنباء حول تعرض أنغام لمضاعفات طبية، ترتب عليها إصابتها بشلل
في الأمعاء واستئصال الرحم
، نتيجة عملية جراحية في الرحم.