ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.. ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 08-02-2021
08:01 م
الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه
اليوم الاثنين ارتفاعًا في عدد من البنوك، مقارنة بمستواه أمس.
وصعد سعر الدولار
قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
كما ارتفع سعر الدولار
في بنك الإسكندرية مسجلًا 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار
على مستواه في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
وظل ثابتًا في بنك التعمير والإسكان عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.