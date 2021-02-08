الإثنين 08 فبراير 2021
توقيت مصر 22:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على توقعات طقس الغد

سجن شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت في قضية «الشهادات المصرية»

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.. ويسجل هذا الرقم

الأهلي وبايرن ميونيخ.. ممثل شهير: سامع ركبي بتخبط

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى وبايرن ميونيخ في نصف نهائى كأس العالم للأندية

رد عنيف من «إكرامي»على هجوم الجماهير على شريف ورمضان صبحي

13 رصاصة.. تفاصيل العثور على جثة رجل أعمال شهير

الموت يفجع شقيقة أمير قطر

مي العيدان: زوجة فنان مصري شهير تخونه مع عامل في مطعم

«الهضيبي»: السيسي رئيس وطني يحب بلاده ويتمتع بثقة لا حدود لها

ADS
 

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.. ويسجل هذا الرقم

الدولار أمام الجنيه
الدولار أمام الجنيه
 
الإثنين، 08-02-2021 08:01 م الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين ارتفاعًا في عدد من البنوك، مقارنة بمستواه أمس. وصعد سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مسجلًا 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. وظل ثابتًا في بنك التعمير والإسكان عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.




 

إقرأ ايضا

الأرصاد

ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على توقعات طقس الغد

الشهادات المصرية

سجن شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت في قضية «الشهادات المصرية»

أرشيفية

13 رصاصة.. تفاصيل العثور على جثة رجل أعمال شهير

أخبار متعلقة

أرشيفية

تفاوت أسعار الدولار أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار

أرشيفية

الدولار يقفز بشكل مفاجيء أمام الجنيه

فنانة

نقل صاحبة أشهر مسلسل في الوطن العربي للمستشفى بعد تدهور صحتها

أحمد مكي

هذه حقيقة خلافات إيناس مكي مع شقيقها أحمد مكي .. ولهذه السباب لم تحضر جنازة والدها

فنان

قام بالتزوير في أوراق رسمية .. نجاة ممثل شهير من السجن 10 سنوات

يسرا

هيفاء وهبي تحرج يسرا و ترفض العمل معها لهذا السبب