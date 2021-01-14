هذه حقيقة خلافات إيناس مكي مع شقيقها أحمد مكي .. ولهذه السباب لم تحضر جنازة والدها

الخميس، 14-01-2021
08:25 ص
خلود عادل
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة إيناس مكي
رقم 48 حيث أدت العديد من الأدوار قبل سنوات طويلة لكن أغلبها كان ثانويا بالرغم من تنبؤ البعض لها بنجاح ساحق في بداياتها.
وفي حوار سابق كشفت الفنانة إيناس مكي
طبيعة علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي وحقيقة وجود خلافات بينهما.
وقالت إيناس إن علاقتها بشقيقها ممتازة ودائما ما يتحدثان عن الحيوانات والطيور والتي تهم الاثنين .
وأشارت إلى أنها لا تعمل مع شقيقها مكي في أفلامه لعدم وجود دور مناسب وليس لأية أسباب أخرى .
وأوضحت أسباب عدم حضورها لجنازة والدها التي أقيمت في دولة الإمارات ، مؤكدة أنها كانت تقوم وقتذاك ببطولة مسرحية وخافت على العاملين معها توقف مصدر رزقهم حيث أنهم يقبضون باليومية ، مضيفة: والدي علمني تحمل المسئولية ولذلك خفت على العمال و رفضت السفر.