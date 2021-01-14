الخميس 14 يناير 2021
توقيت مصر 12:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول صور من فيلم «طبيب الغلابة» محمد مشالي

مفاجأة.. مؤمن زكريا ينضم للأهلي في كأس العالم للأندية

الفنان خالد سامي يوجع قلوب السعوديين بعد انتكاسته الصحية الصعبة

الرئيس يصدر 3 قرارات جمهورية (أمريكا وأسبانيا)

إيران ترسل طائرات انتحارية إلى الحوثيين لاستهداف السعودية

«قمصان نوم في الشارع».. الشرطة السعودية توقف مخالفين للذوق العام(فيديو)

الخارجية الإماراتية تصدر بيانا حول الانفجار بسفارتها في بنغلاديش

قرار إماراتي يُطبق على الإسرائيليين بعد 30 يومًا

مصر للطيران بشأن الرحلات من وإلى قطر: تخفيض 20% على هذه التذاكر

دفن صفوت الشريف بجوار حسني مبارك وإلغاء الجنازة

ADS
 

في عيد ميلادها

هذه حقيقة خلافات إيناس مكي مع شقيقها أحمد مكي .. ولهذه السباب لم تحضر جنازة والدها

أحمد مكي
هذه حقيقة خلافات إيناس مكي مع شقيقها أحمد مكي .. ولهذه السباب لم تحضر جنازة والدها
 
الخميس، 14-01-2021 08:25 ص خلود عادل
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة إيناس مكي رقم 48 حيث أدت العديد من الأدوار قبل سنوات طويلة لكن أغلبها كان ثانويا بالرغم من تنبؤ البعض لها بنجاح ساحق في بداياتها.

وفي حوار سابق كشفت الفنانة إيناس مكي طبيعة علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي وحقيقة وجود خلافات بينهما.

وقالت إيناس إن علاقتها بشقيقها ممتازة ودائما ما يتحدثان عن الحيوانات والطيور والتي تهم الاثنين .

وأشارت إلى أنها لا تعمل مع شقيقها مكي في أفلامه لعدم وجود دور مناسب وليس لأية أسباب أخرى .

وأوضحت أسباب عدم حضورها لجنازة والدها التي أقيمت في دولة الإمارات ، مؤكدة أنها كانت تقوم وقتذاك ببطولة مسرحية وخافت على العاملين معها توقف مصدر رزقهم حيث أنهم يقبضون باليومية ، مضيفة: والدي علمني تحمل المسئولية ولذلك خفت على العمال و رفضت السفر.
 

إقرأ ايضا

دكتور محمد مشالي

أول صور من فيلم «طبيب الغلابة» محمد مشالي

15815034043822049

«قمصان نوم في الشارع».. الشرطة السعودية توقف مخالفين للذوق العام(فيديو)

مصر للطيران

مصر للطيران بشأن الرحلات من وإلى قطر: تخفيض 20% على هذه التذاكر

أخبار متعلقة

تيم حسن

تيم حسن يصدم الجميع بشأن طلاقه من وفاء الكيلاني

فنانة

الفنانة المتهمة بقتل زوجها: أخدت صورة جنب جثته وأنا مطلعة لساني .. ومعرفش السبب

عدوية

زوجته: حملت من أحمد عدوية بد ما تردد عن إخصائه من أمير عربي

فنانة

فنانة تعلن دعمها لـ العلاقات المثلية: لو ابني حابب يكون كدا معنديش مانع

فنانة

فنانة شهيرة تهاجم والدتها على الملأ: يا ترى فكرتي في المشاكل اللي هتحصلي بعد كلامك؟

إلهام شاهين

تعرف على فارق العمر بين هنا شيحة ونجل شقيق إلهام شاهين بعد إعلان ارتباطهما