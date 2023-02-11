ارتجاج في المخ ونزيف وكسور.. نفل علا غانم إلى المستشفى

السبت، 11-02-2023
02:33 م
قالت ابنة الفنانة علا غانم
إن والدتها نقلت إلى المستشفى
مصابة بارتجاج بالمخ ونزيف داخلي وكسور ببعض عظام جسدها.
وأضافت ابنة علا غانم
في تصريح نقله موقع "إرم نيوز":
"والدتي شعرت بآلام شديدة بجسدها، ونقلناها إلى المستشفى للاطمئنان عليها، وبعد
الفحص تبين إصابتها بارتجاج بالمخ ونزيف داخلي، وكسر بعظام اليد والقفص الصدري، وتم
إدخالها المستشفى".
وعن سبب الإصابة قالت ابنة الفنانة : "لا أعلم سبب الإصابة
ولكنني أرجح أنها بسبب هجوم زوجها عليها بالمنزل واشتباكه معها، فهي لم تتعرض لأي اصطدام
بعدها، خاصة أنها شعرت بآلام شديدة وقتها لكنها زالت قبل أن تعود لها مجددا قبل يومين".