السبت 11 فبراير 2023
توقيت مصر 19:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تهز دولة عربية.. جثة الأب معلقة في المروحة وزوجته وأطفاله تحت قدميه

ارتجاج في المخ ونزيف وكسور.. نفل علا غانم إلى المستشفى

شاهد.. سبب تناول لاعب الزمالك الشاي في الملعب خلال مبارة بلوزداد

يحيى الفخراني يطالب شيخ الأزهر بتفسير هذه الآية.. وداعية يرد

أول تعليق لأسرة نيرة أشرف على تأييد إعدام قاتلها: ربنا يعذب المتعاطفين معه

الأرصاد: أمطار 3 أيام متواصلة بداية من اليوم على هذه المناطق

"أنا مش فاجرة".. قاتلة أمها ببورسعيد تكتب من داخل السجن: بقيت مدام عشان أخويا

"هربوا من الحرب فماتوا في الزلزال".. مشهد مؤلم لسوري بجوار 25 جثة من عائلته

بالفيديو.. استخراج تركي بعد 100 ساعة تحت الأنقاض وهو يردد القرآن

الحكومة الهندية تدعو للاحتفال بعيد الحب في "حضن البقرة"

ADS
 

ارتجاج في المخ ونزيف وكسور.. نفل علا غانم إلى المستشفى

476638_0
علا غانم
Native
Teads
السبت، 11-02-2023 02:33 م

قالت ابنة الفنانة علا غانم إن والدتها نقلت إلى المستشفى مصابة بارتجاج بالمخ ونزيف داخلي وكسور ببعض عظام جسدها.

وأضافت ابنة علا غانم في تصريح نقله موقع "إرم نيوز": "والدتي شعرت بآلام شديدة بجسدها، ونقلناها إلى المستشفى للاطمئنان عليها، وبعد الفحص تبين إصابتها بارتجاج بالمخ ونزيف داخلي، وكسر بعظام اليد والقفص الصدري، وتم إدخالها المستشفى".

وعن سبب الإصابة قالت ابنة الفنانة : "لا أعلم سبب الإصابة ولكنني أرجح أنها بسبب هجوم زوجها عليها بالمنزل واشتباكه معها، فهي لم تتعرض لأي اصطدام بعدها، خاصة أنها شعرت بآلام شديدة وقتها لكنها زالت قبل أن تعود لها مجددا قبل يومين".
 

إقرأ ايضا

maxresdefault

يحيى الفخراني يطالب شيخ الأزهر بتفسير هذه الآية.. وداعية يرد

20220624193647914

أول تعليق لأسرة نيرة أشرف على تأييد إعدام قاتلها: ربنا يعذب المتعاطفين معه

y

الأرصاد: أمطار 3 أيام متواصلة بداية من اليوم على هذه المناطق

أخبار متعلقة

391

ضرب وزجاجة خمر وقضية خلع..تفاصيل أزمة علا غانم وزوجها رجل الأعمال (صور)

358

فنانة شهيرة ترفع دعوى خلع على زوجها رجل الأعمال وتكشف السبب الصادم