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احذر في الشتاء.. النوم بـ"الشراب" يضعف النظر وقد يسبب العمى.. ما الحقيقة؟

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النوم بالشراب
Native
Teads
الأحد، 29-01-2023 10:20 ص

ينتشر بين البعض معلومات تتعلق بصحة الإنسان نتيجة عادات حياتية معينة، لكن دون سند طبي وعلمي ومنها أن النوم بالجوارب "الشراب" يضعف النظر وقد يسبب العمى.

 

من جانبه علق طبيب الباطنة والجهاز الهضمي السعودي، الدكتور عبدالله الذيابي، على سؤال "هل النوم بالجوارب (الشراب) في الشتاء يضعف النظر أو يسبب العمى؟".

 

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"لا.. الجوارب (الشراب) تدفي القدمين ويمكن ارتدائها أثناء النوم، ويُفضل أن تكون: جوارب قطنية واسعة ومريحة، غير ضيقة أو مصنوعة من مواد كالبولستر، كذلك لابد من الاهتمام بنظافتها".

 

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