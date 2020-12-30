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اتهام ابن فنان شهير بـ " الشذوذ " .. وهكذا رد على مهاجميه

فنان
اتهام ابن فنان شهير بـ " الشذوذ " .. وهكذا رد على مهاجميه
 
الأربعاء، 30-12-2020 08:19 ص المصريون
رد نور - ابن الفنان هشام سليم - على الاتهامات الموجهة له بالشذوذ وذلك بعد عملية التحويل التي أجراها.

وقال في فيديو عبر انستجرام: كل واحد يركز في نفسه ويسيب الباقي يعمل اللى هو عايزه.. مش عارف أقول لكوا كام مرة أنا اتصورت مع واحد صاحبي الناس بتقول عليا شاذ، مش فاهم إزاى.. كل حد يركز فى نفسه.
 

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