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«ابن الباردة».. شقيق محمد صلاح يشتم مدرب شهير

صلاح+وأخوة
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الخميس، 05-05-2022 11:52 ص

هاجم نصر صلاح، شقيق محمد صلاح نجم ليفربول، بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام  ريال مدريد.
ونشر نصر صلاح كوميك  عبر حسابه الشخصي على انستجرام، يلمح لإراحة جوارديولا عددا من لاعبيه خلال مباراة ريال مدريد من أجل مواجهة نيوكاسل  في الدوري، واصفًا إياه في المنشور الذي شاركه عبر خاصية "استوري" على انستجرام بـ"ابن الباردة".
ونجح فريق ريال مدريد في بلوغ الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في الفوز بنتيجة 6-5 بأجمالي مباراتي الذهاب والإياب على فريق مانشستر سيتي.
ووصل فريق ريال مدريد إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في 17 مناسبة من قبل، نجح في حصد 13 لقب، وخسر في 4 مباريات فقط.

 

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