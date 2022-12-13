ابتسام المقرشية ومحامية.. جريمتي قتل تهزان سلطنة عمان في أسبوع واحد





شهدت سلطنة عمان جريمتي قتل في أسبوع واحد، راح ضحية الجريمة الأولى محامية على يد طليقها، بينما كانت مواطنة اخرى ضحية الجريمة الثانية على يد شاب رفضت الزواج منه.

وفي التفاصيل، فقد لقيت محامية عمانية مصرعها إثر إصابتها بعدة طعنات على يد طليقها بعدما تعدى عليها بسلاح أبيض، نتيجة خلافات أسرية.

وأعلنت شرطة سلطنة عمان عبر حسابها في تويتر أنه تم القبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجة خلافات أسرية بينهما مما نتج عنه وفاتها. بحسب "عمان اليوم".

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها كانت توجهت الأربعاء الماضي إلى مقر محكمة السيب الابتدائية للترافع في إحدى القضايا الموكلة إليها، وعقب انتهاء جلسة المرافعة من المحكمة توجهت مباشرة إلى مركبتها التي كانت تركنها في المواقف المخصصة للمراجعين، وسرعان ما وقعت مشاجرة بينها وبين طليقها.

وتعدى المتهم على المجني عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين»، محدثاً إصابتها بطعنات متعددة، والتي أودت بحياتها.

وعلى جانب آخر لقيت فتاة عمانية مصرعها بعد خروجها من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية عبري، على يد شخص رفضت الزواج منه.

وبحسب شهود عيان، انتظر المتهم المجني عليها ابتسام المقرشية، حتى خرجت من الجامعة، ولاحقها بسيارته واصطدم بسيارتها من الخلف حتى توقفت ثم قام بطعنها بسلاح أبيض ما أدى لوفاتها.حسبcnn.

ونشرت "جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في عبري" بياناً نعت فيه الطالبة ابتسام المقرشية ودعت لأهلها الصبر والسلوان.