الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
توقيت مصر 13:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شيرين رضا ترفض إقامة حفل زفاف لابنتها: لا نؤمن بهذه الأشياء

غضب ودعوات لطرد «كيفن هارت» وإلغاء حفله في مصر لهذا السبب

بعد ضبطه بواقعة مخلة.. طرد أول مسؤول متحول جنسيًا من الحكومة الأمريكية

بالصور.. من هو أغنى رجل في مصر وكم تبلغ ثروته؟

بعدما وبّخته عقب مباراة المغرب والبرتغال.. من هي زوجة أشرف حكيمي؟

أول صور من عقد قران حسين الجسمي ويكشف سبب تأخر زواجه حتى الآن

ابتسام المقرشية ومحامية.. جريمتي قتل تهزان سلطنة عمان في أسبوع واحد

من المخدرات إلى العالمية..من هو حكيم زياش الذي لفت أنظار العالم مع المغرب؟

عريس يصدم الجميع ويصفع عروسته على وجهها ورد فعل أمها ينال إعجاب النشطاء

ميدو عن إضاعة محمود علاء ركلة الجزاء أمام الأهلي: قرار كارثي لهذا السبب

ADS
 

ابتسام المقرشية ومحامية.. جريمتي قتل تهزان سلطنة عمان في أسبوع واحد

Capture
الضحيتان
Native
Teads
الثلاثاء، 13-12-2022 10:15 ص

 

 

شهدت سلطنة عمان جريمتي قتل في أسبوع واحد، راح ضحية الجريمة الأولى محامية على يد طليقها، بينما كانت مواطنة اخرى ضحية الجريمة الثانية على يد شاب رفضت الزواج منه.

وفي التفاصيل، فقد لقيت محامية عمانية مصرعها إثر إصابتها بعدة طعنات على يد طليقها بعدما تعدى عليها بسلاح أبيض، نتيجة خلافات أسرية.

 

وأعلنت شرطة سلطنة عمان عبر حسابها في تويتر أنه تم القبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجة خلافات أسرية بينهما مما نتج عنه وفاتها. بحسب "عمان اليوم".

 

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها كانت توجهت الأربعاء الماضي إلى مقر محكمة السيب الابتدائية للترافع في إحدى القضايا الموكلة إليها، وعقب انتهاء جلسة المرافعة من المحكمة توجهت مباشرة إلى مركبتها التي كانت تركنها في المواقف المخصصة للمراجعين، وسرعان ما وقعت مشاجرة بينها وبين طليقها.

 

وتعدى المتهم على المجني عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين»، محدثاً إصابتها بطعنات متعددة، والتي أودت بحياتها.

 

وعلى جانب آخر لقيت فتاة عمانية مصرعها بعد خروجها من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية عبري، على يد شخص رفضت الزواج منه.

 

وبحسب شهود عيان، انتظر المتهم المجني عليها ابتسام المقرشية، حتى خرجت من الجامعة، ولاحقها بسيارته واصطدم بسيارتها من الخلف حتى توقفت ثم قام بطعنها بسلاح أبيض ما أدى لوفاتها.حسبcnn.

 

ونشرت "جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في عبري" بياناً نعت فيه الطالبة ابتسام المقرشية ودعت لأهلها الصبر والسلوان.

 

إقرأ ايضا

elaosboa72635

شيرين رضا ترفض إقامة حفل زفاف لابنتها: لا نؤمن بهذه الأشياء

197-110603-kevin-hart-ignites-anger-egyptians-2

غضب ودعوات لطرد «كيفن هارت» وإلغاء حفله في مصر لهذا السبب

63984e8b4c59b76a9239c273

بالصور.. من هو أغنى رجل في مصر وكم تبلغ ثروته؟

أخبار متعلقة

محكمة-جنح-مستأنف-مدينة-نصر-الزنا-من-جرائم-الشكوى-وتثبت-بالمكالمات-والرسائل

فتاة تصدم الجميع: «خالتي بتزني.. أقول لإخوتها ولا أسكت؟»