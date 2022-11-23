فتاة تصدم الجميع: «خالتي بتزني.. أقول لإخوتها ولا أسكت؟»

الأربعاء، 23-11-2022
11:41 ص
صدمت فتاة الجميع بسؤال طرحته على الداعية الإسلامي مصطفى حسني، قائلة
:" خالتي بتزني وهي متزوجة أقول لإخواتها ولا أسكت؟ وهي تتمادى فيما تفعل".
وأجاب "حسني" مبديًا صدمته عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي على
انستجرام قائلًا: "ايه الأسئلة دي؟!".
وأكد حسني أن أول شيء يجب أن يفعله السائل هو الستر أولًا، فعلى السائلة
ألا تفضح من يفعل ذنب بهذه الطريقة، أما الأمر الآخر لو كان لديها مساحة للكلام
معها فعليها أن تتحدث معها بوضوح ورحمة وحزم، ولكن لا تفضحها أبدًا، "إنسان
ستره الله تعالى ميتفضحش..لكن تتكلمي معاها مرة وأتنين وتلاتة إحسانا منك"،
وقال حسني أنها لو كانت صادقة ويحسبها كذلك في رغبتها في مساعدة خالتها، فعليها أن
تدعو لها في صلاتها أن يتوب الله عليها ويرزقها العفة ولكن لا تفضحها، ونصح حسني
السائلة أن تظل بجوارها وتسألها كيف يمكن أن تساعدها حتى تنجي نفسها من هذه
المصيبة.
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