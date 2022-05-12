الخميس 12 مايو 2022
توقيت مصر 13:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

الجنيه يسجل أعلى ارتفاع له مقابل الدولار

شاهد.. معلمة ثانوي تستعين بـ 20 بودي جارد والكشف عن السبب

بعد غضب الأهلي.. بيان من الـ«كاف» بشأن ملعب نهائي أفريقيا

الجيش: التحفظ على جثث التكفيريين لحين تسليمهم لذويهم

مفاجأة.. كهربا في الأهلي خلال أيام ووكيل أعماله يكشف ما حدث

استشهاد لواءين ومجندين بعد مطاردة «مستريح أسوان»

الإعدام لشقيقين وحبس فتاة 15 عامًا

ADS
 

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

FNCznv1akAIaSZU
ا
Native
Teads
الخميس، 12-05-2022 01:03 م

نشرت الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، مقطع فيديو تتعهد فيه بالتوبة وارتداء الحجاب والصلاة، مقابل زواجها من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.
وأكدت إنجي بالفيديو إنها مستعدة أن تتوب إلى الله وأن ترتدي الحجاب في حال يوافق الفنان المعتزل أدهم نابلسي على الزواج منها.
 وقالت :"بتعرفوا إذا أدهم نابلسي بيتجوزني، أنا بتحجب وبلبس خمار وبروح بصلي وبتوب وما بدي التيليفون حتى...بس بدي يتجوزني"، وتابعت حديثها وقالت:"يقبرني ما أجملوا".
إنتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وشاركه المتابعون عبر صفحاتهم الخاصة، وتفاعلوا معه، فيما انهال عليها متابعوها بالشتائم والسباب واستهزأوا بما قالته واستحالة حدوثه كون "نابلسي" اعتزل الفن وأصبح ملتزم دينيًا.
 

إقرأ ايضا

Capture

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

images

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

تنزيل

شاهد.. معلمة ثانوي تستعين بـ 20 بودي جارد والكشف عن السبب

أخبار متعلقة

9748651_1539960250

ارتدت الحجاب وتزوجت 4 رجال.. فنانة شهيرة: حظي وحش.. عايزة راجل

200289

بيان من الداخلية بشأن التعدي على فتاة بسبب عدم ارتداء الحجاب

681c7f65-7868-43ac-a646-0e61cf03fb63

فنانة شهيرة تكشف السبب المفاجئ لقرار ارتداء الحجاب

17-04-22-678808428

شيرين ترد على إمكانية ارتداء الحجاب وسر مكالمة محمد صلاح