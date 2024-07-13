«إنت زعلان من إيه!».. رسالة نارية من أحمد حسن لـ إمام عاشور

السبت، 13-07-2024
11:20 ص
نسمه عبد الوهاب
انتقد أحمد حسن
، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الأداء الذي ظهر عليه في مباراة الأهلي وبيراميدز.
وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
وقال أحمد حسن
، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «إمام عاشور، في مباراة الأهلي وبيراميدز، لم يكن في أفضل حالاته وأنا استغربت انه خارج زعلان! هل إمام، زعلان عشان مخرجش من بدري؟!».
وأضاف: «بالتأكيد إمام عاشور، كان عايز يكمل الماتش، بس كان لازم كولر، ينشط الناحية الهجومية، وأنا شايف إن افشة، كان لازم ينزل مع بداية الشوط الثاني».