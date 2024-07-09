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رئيس هيئة استاد القاهرة يهاجم كولر: تصريحاته عنترية

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الثلاثاء، 09-07-2024 09:58 ص


أكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد يعاني من ضغط المباريات على أرض الملعب، مشيرا إلى أنه طلب فترة صيانة داخل الملعب، لكن هناك جدول مباريات مضغوط للدوري المصري، كما أن المنتخب المصري تدرب أكثر من 10 مرات على الملعب الرئيسي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "منتخب مصر كان يتدرب على الملعب الرئيسي وفقا لتعليمات وزير الشباب والرياضة، وقبل حسام حسن كان التدريب في الملاعب الفرعية، وأصر المدير الفني للمنتخب على التدريب في الملعب الرئيسي خلال الفترة الهامة الأخيرة، ولم نتأخر مطلقا على منتخب مصر".

واضاف: "التدريب لمدة 10 أيام بخلاف المباريات التي تم خوضها على الاستاد، كما أن المنتخب الأوليمبي لعب مباراتين على الاستاد، وكل هذه الضغوط وراء عدم إجراء صيانة حتى الآن".

وواصل: "بناءً عليه يوم 26 يوليو حتى 7 أغسطس، سوف يتم إغلاق استاد القاهرة لإجراء الصيانة".

وزاد: "لا افهم تصريحات كولر (العنترية) كان من الممكن أن يتحدث قبل أسبوع، أم أنه يتحدث قبل لقاء بيراميدز، بحيث لو حدثت نتيجة غير جيدة يلوم أرضية الملعب ؟!، الطبيعي أن استاد القاهرة يحتاج للصيانة في ظل كثرة المباريات التي استضافها الملعب".

وأكد: "يجب على الأندية البحث عن ملاعب آخرى لاستضافة مبارياتها، وتم إبلاغ رابطة الأندية بشكل رسمي منذ يومين بأنه سوف يتم اغلاق الملعب يوم 26 يوليو، ولم نعلن أي شئ من أجل عدم صناعة أزمة".

وأشار إلى أن استاد القاهرة دائمًا كان في خدمة منتخب مصر وكل الأندية في الفترة الأخيرة، ومنذ أكثر من شهر الشركة المسئولة طلبوا عمل صيانة، لكن نعيش موسم استثنائي، ولم نكن نريد صناعة أزمة، لكنها أصبحت حاليًا أمر واقع".

وأتم: "سوف يتم تهوية أرضية الملعب ومعالجة العشب الصناعي، لدينا خبراء وشركة صيانة والمهندسين مصريين، هم المسئولين عن صيانة أرضية ملعب القاهرة الدولي، وأعد الجميع أن يوم 8 أغسطس سوف يكون الملعب رائع ويعود لاستقبال اللقاءات".

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