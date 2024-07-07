الأحد 07 يوليه 2024
توقيت مصر 21:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار من النيابة بشأن إمام عاشور في قضية التحرش بزوجته

شقيق أحمد رفعت يكشف عن المسؤول المتسبب فيما وصل إليه شقيقه

إبراهيم فايق يبكي في أول ظهور بعد وفاة أحمد رفعت ويكشف مفاجأة

أول تعليق من وزير التعليم على حصوله على دكتوراه "وهمية"

بايدن: لن أنسحب من الانتخابات الرئاسية إلا "إذا نزل الله من السماء وطلب مني ذلك"

"طلقتني ليه؟".. نجوى فؤاد تفاجئ لطفي لبيب أمام الجميع (فيديو)

في انتظار صدور قرار.. النيابة تتسلم محضر شيرين ضد حسام حبيب

"ملحقش ياكلها".. أخر ما طلبه أحمد رفعت من والدته وعندما عادت وجدته ميتاً

شيرين تحرر محضر اعتداء بالضرب ضد حسام حبيب والأخير يكشف السبب

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت

قرار من النيابة بشأن إمام عاشور في قضية التحرش بزوجته

2024_7_6_17_20_33_343
ا
الأحد، 07-07-2024 01:33 م


أمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إخلاء سبيل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن بمول شهير في الشيخ زايد.

استجوبت النيابة لاعب الأهلي عن تفاصيل الواقعة لأكثر من ساعتين، وأنكر خلال التحقيق الاتهامات المنسوبة له.

وسبق أن أخلت النيابة 4 متهمين بالتحرش بزوجة إمام عاشور بالضمان الشخصي من سراي النيابة.

المتهمون الأربعة ظهروا في كاميرات المراقبة أثناء مناقشتهم مع أشقاء زوجة إمام عاشور، وأنكروا بالتحقيقات صلتهم بالواقعة أو التعرض لها.

وكان أفراد أمن المول اتهموا إمام عاشور وآخرين بالتعدي عليهم بعدما قالت زوجته إنها تعرضت للتحرش اللفظي خلال حضورها حفل بالسينما الملحقة بالمول.

إقرأ ايضا

Capture

إبراهيم فايق يبكي في أول ظهور بعد وفاة أحمد رفعت ويكشف مفاجأة

Capture

أول تعليق من وزير التعليم على حصوله على دكتوراه "وهمية"

Capture

"طلقتني ليه؟".. نجوى فؤاد تفاجئ لطفي لبيب أمام الجميع (فيديو)

أخبار متعلقة

BB1p5aRZ

لفتة إنسانية من إمام عاشور عقب مباراة الأهلي وفاركو...صور

2024_6_22_22_18_18_920

تطور جديد في قضية التحرش بزوجة إمام عاشور

امام عاشور

قرار عاجل من النيابة العامة في واقعة التحرش بزوجة إمام عاشور