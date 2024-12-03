إمام الحرم المكي السابق: تم إيقافي عن الإمامة واتجهت لعمل إعلانات

كشف الداعية
عادل الكلباني عن مصدر دخله بعد إيقافه عن الإمامة.
وقال خلال لقاء
مع قناة "العربية" : " أعيش على الإعلانات، ومطعم صغير" ،
مشيرا إلى أن الإعلانات تكون حسب الموسم.
وردا على سؤال
حول التوقعات بالعودة إلى الإمامة، أجاب: " نرجو ذلك"، وتابع في رده على
سؤال : " هل هناك مساعي للعودة": " أنا اكتفيت بما مضى لأن ارتباط
المسجد ما عاد يناسبني، أنا كنت رجل مواظب 100%".
ما مصدر دخل الشيخ الكلباني؟ إجابة غير متوقعة وأمل بالعودة#بودكاست_حكايتي مع @NicoleTannoury
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