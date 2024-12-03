الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
توقيت مصر 13:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالأسماء.. وفاة 27 فناناً وفنانة في 2024

فيديو.. القصة الكاملة لاقتحام مقابر بالقليوبية واستخراج "جثامين متوفين"

"بناتها سلموها للعريس".. زواج إعلامية شهيرة بحضور وزير الأوقاف(صور)

الأهلي يغرم عمرو السولية والكشف عن السبب الغير متوقع

شاهد.. ماذا قالت طبيبة النساء في أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها؟

سعودية تنهي حياة زوجها رمياً بالرصاص أثناء نومه

إمام الحرم المكي السابق: تم إيقافي عن الإمامة واتجهت لعمل إعلانات

نقابة المهن السينمائية توكل "عائلة مرتضى منصور" للدفاع عن عمر زهران

مفاجأة.. الكشف عن واجهة محمد صلاح القادمة

أول صور.. القبض على رجل أعمال أنهى حياة زوجته في التجمع الخامس

إمام الحرم المكي السابق: تم إيقافي عن الإمامة واتجهت لعمل إعلانات

Capture
ا
الثلاثاء، 03-12-2024 08:21 ص

 

 

كشف الداعية عادل الكلباني عن مصدر دخله بعد إيقافه عن الإمامة.

 

وقال خلال لقاء مع قناة "العربية" : " أعيش على الإعلانات، ومطعم صغير" ، مشيرا إلى أن الإعلانات تكون حسب الموسم.

 

وردا على سؤال حول التوقعات بالعودة إلى الإمامة، أجاب: " نرجو ذلك"، وتابع في رده على سؤال : " هل هناك مساعي للعودة": " أنا اكتفيت بما مضى لأن ارتباط المسجد ما عاد يناسبني، أنا كنت رجل مواظب 100%".

إقرأ ايضا

مصطفي_فهمي_(ممثل)

بالأسماء.. وفاة 27 فناناً وفنانة في 2024

Capture

فيديو.. القصة الكاملة لاقتحام مقابر بالقليوبية واستخراج "جثامين متوفين"

00

"بناتها سلموها للعريس".. زواج إعلامية شهيرة بحضور وزير الأوقاف(صور)