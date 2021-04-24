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إمام الحرم السابق: الشتائم التي تصلني معظمها من الهلاليين

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عادل الكلباني
 
السبت، 24-04-2021 11:19 ص

قال الداعية السعودي عادل الكلباني، إمام الحرم السابق، إن معظم الشتائم التي تصل إليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من الهلاليين.
وقال الكلباني خلال مداخلة له في برنامج “عز الرياضة”: “للأسف معظم الشتيمة اللي تجيني من الهلاليين و ليست القضية قضية رأي”.
وتابع: ” الفكرة أنه لابد من التنافس بين الأندية”. مشيرا إلى أن كل دولة يكون بها اثنين من الأندية بينهما تنافس شديد وندية كبيرة .
وأضاف: “مشجع أي نادي يتمنى هزيمة الآخر”. لافتا إلى أن ذلك يعد أمرا طبيعيا وأن كل شخص حر في اختياراته .
 

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